السعودية تعقد جولة المشاورات السياسية الخامسة مع هولندا في لاهاي

عُقدت اليوم في لاهاي، جولة المشاورات السياسية الخامسة بين وزارتي خارجية المملكة العربية السعودية ومملكة هولندا، وترأس الجانب السعودي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية السفير الدكتور سعود الساطي، ومن الجانب الهولندي مدير عام الشؤون السياسية مارسيل دي فينيك، وبحضور القائم بالأعمال بالإنابة بسفارة خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة هولندا الأمير جلوي بن تركي بن جلوي.

وناقشت جولة المشاورات سُبل تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، وتبادل وجهات النظر حيال عددٍ من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.