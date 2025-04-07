إحباط محاولة تهريب 32 كيلوجرامًا من الحشيش بجازان

نجحت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان في إحباط عملية تهريب كمية كبيرة من المخدرات بلغت 32 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.

وقد تم ضبط الكمية وتسليمها لجهات الاختصاص في محافظة فيفا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأهابت الجهات الأمنية بالمواطنين والمقيمين في المملكة بالمشاركة الفاعلة في مكافحة آفة المخدرات، عبر الإبلاغ عن أي معلومات أو نشاطات مشبوهة تتعلق بالتهريب أو الترويج للمخدرات.

ويمكن تقديم البلاغات عبر عدة قنوات، منها الاتصال برقم (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، ورقم (999) في باقي مناطق المملكة، أو التواصل مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات مباشرة على الرقم (995).

كما خصصت الجهات المعنية بريدًا إلكترونيًا ([email protected]) لتلقي البلاغات، مؤكدة أن جميع الإفادات ستعالج بسرية تامة لحماية المُبلِغين.