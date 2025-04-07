ترمب يهدد الصين بتعريفات إضافية

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الإثنين بفرض تعرفات جمركية جديدة باهظة على الواردات من الصين ما لم تسحب الأخيرة الرسوم الانتقامية التي أعلنت عنها، مشيرا الى أن واشنطن ستبدأ مباحثات بشأن الرسوم الجمركية مع الدول الراغبة بذلك.

وكتب ترمب في منشور عبر منصته تروث سوشال للتواصل الاجتماعي “ما لم تسحب الصين بحلول الغد الزيادة بنسبة 34% على استغلالها التجاري الطويل الأمد أساسا، ستفرض الولايات المتحدة تعرفات إضافية بنسبة 50% على الصين اعتبارا من التاسع من أبريل”.

اتخذت بكين تدابير مضادة بعد أن أعلن ترمب الأسبوع الماضي عن زيادة حادة أخرى في الرسوم على السلع الواردة من ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

ومنذ عودته إلى الرئاسة، فرض ترمب رسوما جمركية إضافية بنسبة 20% على الواردات من الصين التي يتهمها بالمساهمة في توريد عقار الفنتانيل المخدر.

كما من المقرر أن تدخل ضريبة جديدة بنسبة 34 بالمئة على منتجات العملاق الآسيوي حيز التنفيذ الأربعاء.