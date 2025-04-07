ترمب: إجراء محادثات مع إيران اعتبارا من السبت

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن الولايات المتحدة ستجري محادثات مباشرة مع إيران اعتبارا من يوم السبت المقبل، مؤكدا أن طهران لا يمكن أن تحصل على أسلحة نووية.

وقال ترمب، إنه أجرى نقاشاً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن الملف النووي الإيراني والرسوم الجمركية، والتجارة، واصفاً النقاش بـ”الرائع”.

وكان نتنياهو اجتمع، في وقت سابق الاثنين، في واشنطن مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف.

وذكر موقع “أكسيوس” الأميركي أن الطرفين بحثا الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق جديد بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل الأسرى والمحتجزين، بالإضافة إلى الاتفاق النووي الإيراني.