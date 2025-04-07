إكس تطلق سوقًا جديدة.. أسماء الحسابات الخاملة للبيع بأسعار تصل إلى 500 ألف دولار

تستعد منصة “إكس”، التي يملكها الملياردير إيلون ماسك، لتحويل الحسابات غير النشطة إلى مصدر دخل جديد من خلال طرح أسماء المستخدمين الخاملة للبيع، في خطوة تهدف إلى تعزيز مواردها المالية وتنويع مصادر إيراداتها بعيدًا عن الإعلانات والاشتراكات التقليدية.

وفقًا لتقرير نشره موقع “TechCrunch”، ستمنح المنصة الشركات الموثقة التي تدفع اشتراكًا شهريًا بقيمة 1000 دولار فرصة المزايدة على الأسماء المميزة، حيث تبدأ الأسعار من 10 آلاف دولار وقد تصل إلى 500 ألف دولار للأسماء النادرة أو المطلوبة بشدة.

وستوفر “إكس” موقعًا إلكترونيًا مخصصًا لتسهيل عملية الشراء، حيث يمكن للمشترين الاستفسار عن توفر الأسماء والحصول على ردود آلية خلال ثلاثة أيام عمل، مع نقل الاسم خلال يوم إلى يومين بعد إتمام الصفقة.

وتأتي هذه الخطوة لتشجيع المستخدمين على التفاعل المستمر، حيث تعتبر الحسابات نشطة إذا تم تسجيل الدخول إليها مرة واحدة على الأقل كل 30 يومًا، بينما يمكن إزالة الحسابات الخاملة لفترات طويلة بشكل دائم.

ويرى مراقبون أن هذه المبادرة قد تُنشئ سوقًا جديدة لتداول الأسماء المميزة، مما يعزز قيمة العلامات التجارية للشركات ويحسن تجربة المستخدم من خلال إعادة تدوير الأسماء المهجورة.

يُشار إلى أن “إكس” كانت قد أعلنت عن فكرة مماثلة في 2023 عندما كانت تُعرف بـ”تويتر”، مع خطط لإقامة مزادات عبر الإنترنت.