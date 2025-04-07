حرس الحدود بينبع ينقذ 3 مواطنين بعد تعطل قاربهم في عرض البحر

تمكنت فرق البحث والإنقاذ التابعة لحرس الحدود في قطاع ينبع بمنطقة المدينة المنورة من إنقاذ حياة ثلاثة مواطنين سعوديين، وذلك بعد أن تعرض قاربهم لعطل فني مفاجئ أثناء تواجدهم في عرض البحر.

وقد باشرت الفرق عمليات الإنقاذ فور تلقي البلاغ وتمكنت من الوصول إلى المواطنين وتقديم المساعدة اللازمة لهم وضمان سلامتهم.

وفي سياق متصل، دعت المديرية العامة لحرس الحدود جميع مرتادي البحر إلى ضرورة التقيد الصارم بتعليمات السلامة البحرية قبل الإبحار.

وشددت على أهمية التأكد من صلاحية وسلامة الوسائط البحرية المستخدمة لتجنب أي حوادث طارئة.

كما أكدت المديرية على ضرورة وأهمية سرعة التواصل مع الجهات المختصة في حالات الطوارئ عبر أرقام الاتصال المخصصة لذلك، وهي الرقم (911) في منطقتي مكة المكرمة والمنطقة الشرقية، والرقم (994) في بقية مناطق المملكة.