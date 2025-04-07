آبل تخسر 638 مليار دولار في 3 أيام وسط مخاوف الحرب التجارية

تعرضت شركة آبل لانتكاسة كبيرة بعد أن انخفضت قيمتها السوقية بمقدار 638 مليار دولار خلال ثلاثة أيام فقط، حيث تراجعت أسهمها بنسبة 19% وسط مخاوف من تأثيرات الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

خلال تداولات الإثنين، سجلت آبل انخفاضًا بنسبة 3.7%، لتكون من بين الشركات التكنولوجية الكبرى القليلة التي شهدت تراجعًا، إلى جانب مايكروسوفت وتيسلا، في الوقت الذي أغلق فيه مؤشر ناسداك بارتفاع طفيف بعد أسوأ أداء أسبوعي له منذ أكثر من خمس سنوات، حيث هبط بنسبة 10% الأسبوع الماضي.

ويرى المحللون أن آبل هي الأكثر تأثرًا بالحرب التجارية بسبب اعتمادها الكبير على الصين، التي تواجه رسومًا جمركية تصل إلى 54%، إلى جانب ارتفاع الرسوم في دول أخرى مثل الهند وفيتنام وتايلاند التي تستضيف بعض خطوط إنتاج الشركة.

وتوقع محللو بنك UBS أن تضطر آبل إما لرفع أسعار منتجاتها أو تحمل تكاليف إضافية، مشيرين إلى أن سعر هاتف آيفون الفاخر قد يرتفع بنحو 350 دولارًا، أي بنسبة 30% عن سعره الحالي البالغ 1199 دولارًا، مما يضع الشركة أمام تحديات كبيرة في الحفاظ على قدرتها التنافسية.