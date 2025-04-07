خطوة نحو تمكين الشباب.. تعليم الطائف تطلق ملتقى التهيئة لسوق العمل

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف عن إطلاق ملتقى التهيئة لسوق العمل في 16 شوال الجاري، ضمن مبادرة “الأحياء المتعلمة” التي تسعى لتزويد الأفراد بالمهارات المهنية والحياتية اللازمة لتحسين فرصهم الوظيفية وتشجيعهم على ريادة الأعمال.

وأوضح الدكتور سعيد الغامدي، مدير تعليم المحافظة، أن الملتقى يهدف إلى تأهيل المشاركين لتلبية متطلبات سوق العمل من خلال برامج تدريبية متطورة تركز على تعزيز ثقافة العمل الحر، وتطوير المهارات الرقمية مثل التسويق الإلكتروني وصناعة المحتوى، لدعم الشباب في بناء مسارات مهنية مستدامة.

ويستهدف الملتقى الباحثين عن عمل، والطلاب المقبلين على التخرج، وكل من يرغب في صقل مهاراته المهنية، حيث بدأ التسجيل اليوم ويستمر حتى 15 شوال 1446هـ عبر الرابط المخصص.