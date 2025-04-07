الأمم المتحدة تحذر من أزمة غزة

أصدرت العديد من وكالات الأمم المتحدة دعوة عاجلة إلى تحرك دولي للاستجابة للأزمة الإنسانية المتفاقمة بسرعة في قطاع غزة.

وفي بيان مشترك صدر اليوم الاثنين، حذر رؤساء ست منظمات تابعة للأمم المتحدة- من بينها برنامج الأغذية العالمي و منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) ومنظمة الصحة العالمية- من عدم دخول أي مساعدات تجارية أو إنسانية إلى غزة منذ أكثر من شهر بسبب الحصار الإسرائيلي المستمر.

وقال البيان “أكثر من 1ر2 مليون شخص محاصرون ويتعرضون للقصف والتجويع مرة أخرى، في حين تتكدس المواد الغذائية والأدوية والوقود والإمدادات عند نقاط العبور، ويتم منع المعدات الحيوية من الدخول”.

وألقت الوكالات الضوء على بيانات تظهر أن أكثر من ألف طفل قتلوا أو أصيبوا في الأسبوع الأول بعد انهيار وقف إطلاق النار الأخير، وهي أعلى حصيلة أسبوعية منذ بداية النزاع.

وأضاف البيان أن نظام الرعاية الصحية في غزة على وشك الانهيار، ولا يعمل إلا بشكل جزئي ويفتقر إلى الإمدادات الطبية والجراحية الحيوية.

وأكد البيان “نحن نشهد أعمال حرب في غزة تظهر تجاهلا تاما لحياة الإنسان”.