استجابة لترمب.. حكم قضائي بتعليق قرار إعادة مهاجر إلى الولايات المتحدة

أوقفت المحكمة العليا الأمريكية يوم الاثنين مؤقتًا الموعد النهائي الذي فرضته محكمة أدنى لإعادة رجل من ماريلاند إلى الولايات المتحدة بعد أن تم ترحيله عن طريق الخطأ إلى السلفادور، وذلك بناءً على طلب من الرئيس دونالد ترمب، مما منح القضاة مزيدًا من الوقت للنظر في القضية.

القاضي جون روبرتس وافق على “الإقامة الإدارية”، وهو قرار سيمدد الموعد النهائي حتى تصدر المحكمة قرارًا كاملاً في قضية كيلمار أرماندو أبرغو غارسيا، الذي تم ترحيله في 15 مارس.

القرار المؤقت بوقف القضية، وهو أمر شائع عندما تواجه المحكمة موعدًا نهائيًا سريعًا، يعني أن أبرغو غارسيا، وهو مواطن سلفادوري، سيبقى في سجن سيء السمعة في السلفادور.

وكان قد أمر قاضٍ أدنى المستوى الإدارة بإعادته إلى الولايات المتحدة بحلول منتصف الليل. ورغم أن روبرتس لم يحدد موعدًا نهائيًا جديدًا، إلا أن المحكمة من المحتمل أن تتحرك بسرعة.

وأمر القاضي روبرتس محامي أبرغو غارسيا بالرد بحلول يوم الثلاثاء، رغم أنهم كانوا قد ردوا بالفعل قبل نشر أمر روبرتس.

محامي أبرغو غارسيا، سيمون ساندوفال-موشينبرغ، قال بعد قرار المحكمة العليا: “هذه مجرد إقامة إدارية مؤقتة. لدينا ثقة كبيرة في أن المحكمة العليا ستسوي هذه القضية بأسرع ما يمكن”.

الوزارة الأمريكية اعترفت في الوثائق القانونية أن الإدارة رحلت الأب لثلاثة أطفال “بسبب خطأ إداري”، لكنهم قالوا إنه لا يمكن إعادته لأنه في قبضة السلفادور. القضية أضافت مزيدًا من التدقيق القانوني في جهود البيت الأبيض لترحيل المهاجرين دون جلسات استماع أو مراجعة قانونية.

وذكرت وزارة العدل للمحكمة العليا أن إصدار أمر بإعادة الرجل هو “غير مسبوق”، حيث جادل محامو الحكومة بأن المحاكم الفيدرالية تتجاوز صلاحياتها.

من جهة أخرى، دحض محامو أبرغو غارسيا هذا الموقف في حججهم، مؤكدين أن “لا يوجد نزاع حول أن أبرغو غارسيا موجود في السلفادور فقط لأن الولايات المتحدة أرسلته هناك”.

كان أبرغو غارسيا في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني، لكن قاضي هجرة في 2019 قرر عدم ترحيله بعد أن تبين أن عصابة في بلاده كانت تهدد حياته بسبب عمل عائلته في تجارة “البوبوسا”.

الأسئلة القانونية حول قدرة الحكومة على ترحيل أبرغو غارسيا تواصل إثارة الجدل، حيث جادل بعض القضاة بأن الحكومة الأمريكية ليس لها الحق في “إزالة شخص موجود بشكل قانوني في البلاد دون ضمان الإجراءات القانونية الواجبة”.