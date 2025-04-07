الصين: لن نرضخ لتهديدات ترمب بشأن الرسوم الجمركية

أعلنت الصين، الإثنين، موقفًا صلبًا ضد الضغوط الأمريكية، مؤكدة أنها لن تستسلم للتهديدات بعد تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 50% على السلع الصينية، ردًا على التدابير المضادة التي اتخذتها بكين.

وفي تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، أكد ليو بينغيو، المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن، أن بلاده ستواصل حماية حقوقها ومصالحها المشروعة، مشددًا على أن التهديدات ليست الوسيلة المناسبة للتعامل مع الصين.

وتشهد الأسواق المالية العالمية تراجعًا لليوم الثالث على التوالي، مع تزايد مخاوف المستثمرين من أن تؤدي الرسوم الجمركية الأمريكية، التي ستبدأ تطبيقها يوم الأربعاء، إلى ركود اقتصادي عالمي، خاصة أنها تستهدف أكبر سوق استهلاكية في العالم.

وعلى الرغم من إبداء مستشاري ترمب استعدادًا للتفاوض مع الدول التي تسعى لتجنب هذه الرسوم، إلا أن الرئيس الأمريكي أغلق الباب أمام أي حوار مع الصين، مما يزيد من حدة التوتر بين أكبر اقتصادين في العالم.