اندلاع حريق ضخم في باريس

اندلع حريق ضخم، الإثنين، في مبنى بالعاصمة الفرنسية باريس، أرسل سُحب الدخان كانت مرئية من الضواحي وصولًا إلى برج إيفل، مما أثار مخاوف من تكرار كارثة كاتدرائية نوتردام.

وأظهرت لقطات درامية النيران وهي تلتهم المبنى، في حين كانت السيارات تمر بالقرب منه على بعد أمتار قليلة، فيما كان السائقون يراقبون في ذهول بينما يزداد اشتعال الحريق.

وفي أصداء مأساوية لحريق كاتدرائية نوتردام في 2019، كان الخوف من الأسوأ يسيطر على الجميع، مع تسابق فرق الإطفاء للحد من انتشار النيران. وقد أرسلت إدارة الإطفاء في باريس نحو 200 من رجال الإطفاء و60 شاحنة إطفاء، بالإضافة إلى منصتين هوائيتين، للتعامل مع الحريق الذي يُعتقد أنه بدأ في القبو.

وقد أدى الحريق إلى إغلاق طريق دائري قريب في كلا الاتجاهين.

وفي تحذير عام، دعت فرق الإطفاء المواطنين إلى الابتعاد عن المنطقة، حيث قالوا: “هناك حريق كبير جارٍ على جادة دوماو في باريس 17. يُرجى تجنب المنطقة لتمكين فرق الطوارئ من القيام بعملها. السكان، يُرجى الحذر”.

وانفجر موقع التواصل الاجتماعي بالصور الدرامية لسحابة الدخان التي تعلو فوق أسطح المنازل، حيث أخطأ البعض في البداية في التمييز بينها وبين سحب العاصفة.

وذكرت صحيفة ذا صن البريطانية أن الحريق يبدو أنه اندلع في مركز “سيكتوم” لفرز النفايات، وهو منشأة متطورة افتتحت في يونيو 2019. ويُعتبر “سيكتوم” أكبر مشغل عام لإدارة النفايات المنزلية في أوروبا، حيث يعالج أكثر من 2.3 مليون طن من النفايات البلدية لأكثر من ستة ملايين نسمة في منطقة إيل دو فرانس.

وتستهدف المنشأة معالجة نفايات من أكثر من 900,000 شخص في باريس.

ويأتي هذا الحريق بعد أن شاهد العالم بصدمة حريق كاتدرائية نوتردام قبل نحو خمس سنوات، والذي كان واحدًا من أسوأ الحرائق في التاريخ الحديث لفرنسا.

وفي 15 أبريل 2019، دمر حريق هائل الكاتدرائية التي يبلغ عمرها 850 عامًا، ما أدى إلى انهيار برجها الأيقوني وتدمير سقفها. واستمر الحريق لساعات بينما كانت فرق الإطفاء تكافح لإنقاذ التحفة القوطية، وتم إنقاذ الأبراج والأشياء الثمينة مثل “إكليل الشوك”.

وكان يُعتقد أن الحريق كان حادثًا ناتجًا عن أعمال الترميم التي كانت تُجرى في ذلك الوقت.

وتعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإعادة بناء الكاتدرائية خلال خمس سنوات، ما أدى إلى تدفق التبرعات العالمية التي تجاوزت مليار يورو. وتبعت ذلك أعمال ترميم شاقة، بما في ذلك إعادة بناء الإطار الخشبي المعقد، المعروف باسم “الغابة”، وصنع نسخة طبق الأصل من البرج الأصلي. وبعد تأخيرات ناجمة عن جائحة كوفيد-19، تم الانتهاء من المشروع في الموعد المحدد.

وأُعيد افتتاح نوتردام رسميًا في 7 ديسمبر 2024، في حفل كبير شهد لحظة فخر وعاطفة لفرنسا.