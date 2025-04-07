تنبيهات صفراء على 9 مناطق تشمل أمطارًا ورياحًا مثيرة للأتربة

أعلن المركز الوطني للأرصاد اليوم الثلاثاء عن إصدار تنبيهات باللون الأصفر لعدة مناطق في المملكة، بسبب حالة من التقلبات الجوية تشمل رياحًا نشطة مثيرة للأتربة والغبار، وأمطارًا خفيفة قد يصاحبها صواعق رعدية، مما يتسبب في انخفاض مدى الرؤية الأفقية في بعض المناطق.

وتشمل المناطق المتأثرة الرياض، الجوف، الحدود الشمالية، المنطقة الشرقية، مكة المكرمة، عسير، جازان، والباحة.

في منطقة الرياض، تتأثر محافظات مثل الدوادمي، القويعية، عفيف، الأفلاج، السليل، ووادي الدواسر برياح نشطة تثير الأتربة، مع تدني الرؤية بين 3 و5 كيلومترات، وتستمر الحالة من الساعة 9 صباحًا حتى 6 مساءً، بينما تنتهي في بعض المحافظات مثل الأفلاج والسليل بحلول 3 عصرًا.

وفي الجوف والحدود الشمالية، تشهد محافظات القريات، طبرجل، وطريف ظروفًا مماثلة خلال الفترة نفسها.

أما المنطقة الشرقية فتشمل التنبيهات الأحساء والعديد بنفس التوقيت.

وفي مكة المكرمة، تشهد محافظات الخرمة، المويه، تربة، وزنية أتربة مثارة من 9 صباحًا حتى 5 مساءً، تليها أمطار خفيفة في أضم، بني يزيد، ميسان، ومحافظات أخرى من 1 ظهرًا حتى 9 مساءً.

وفي عسير، تتأثر أبها، خميس مشيط، محايل، وغيرها برياح نشطة تصل سرعتها إلى 49 كم/ساعة من 9 صباحًا حتى 3 عصرًا، ثم أمطار خفيفة حتى 9 مساءً.

كما تشهد جازان والباحة أمطارًا خفيفة ورياحًا نشطة مع احتمالية صواعق رعدية في محافظات مثل الحرث، العارضة، الباحة، والعقيق من 1 ظهرًا حتى 9 مساءً.

وناشد المركز الوطني للأرصاد المواطنين والمقيمين بأخذ الحيطة، تجنب المناطق المكشوفة أثناء العواصف، الابتعاد عن تجمعات المياه، ومتابعة التحديثات الرسمية لضمان السلامة.