الأسهم الأوروبية ترتفع بعد 4 أيام من الخسائر الحادة

شهدت الأسواق الأوروبية تعافيًا جزئيًا صباح الثلاثاء، حيث ارتفع مؤشر “ستوكس 600” بنسبة 1%، وذلك بعد أن سجل أدنى مستوياته في 14 شهرًا إثر موجة بيع مكثفة استمرت أربع جلسات، خسر خلالها 12.1% من قيمته، وسط مخاوف من ركود اقتصادي عالمي ناتج عن تصاعد التوترات التجارية.

وبحسب “رويترز”، يأتي هذا الانتعاش بعد تراجع المؤشر بنسبة 17.9% منذ ذروته التاريخية في 3 مارس، بينما لا تزال معنويات المستثمرين متأثرة بالتطورات المرتبطة بالرسوم الجمركية.

في ألمانيا، ارتفع المؤشر القياسي بنسبة 0.8%، متجنبًا الدخول في “سوق هابطة” بعد جلسة الإثنين، بينما شهد قطاع البنوك ارتفاعًا بنسبة 1%، وتصدرت أسهم شركات الدفاع المكاسب بزيادة 3%، كونها الأفضل أداءً هذا العام.

في المقابل، تراجعت أسهم “إنفينيون تكنولوجيز” الألمانية بنسبة 1.6% بعد إعلانها الاستحواذ على قطاع إيثرنت السيارات من “مارفيل تكنولوجي” مقابل 2.5 مليار دولار، بهدف تعزيز وحدات التحكم الدقيقة لديها.

وفي سياق متصل، اقترحت المفوضية الأوروبية فرض رسوم مضادة بنسبة 25% على سلع أمريكية، ردًا على التعريفات المفروضة على السيارات والمعادن، مع توقعات بزيادة الرسوم بنسبة 20% اعتبارًا من الأربعاء.