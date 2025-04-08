روسيا تتقدم في كورسك وتدمر مسيرات أوكرانية

كشفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، عن تدمير أنظمة الدفاع الجوي الروسي 23 مسيرة أوكرانية، فيما أفادت مصادر عسكرية روسية بأن الجيش الروسي يواصل تقدمه في مقاطعة كورسك.

وأعلنت الوزارة،، عن إسقاط منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، لما يصل إلى 23 طائرة مسيرة أوكرانية، في مقاطعتي كورسك وبيلغورود الروسيتين.

وأضافت أن “تم إسقاط 19 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة كورسك، و4 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود”.

من ناحية أخرى، أعلن مصدر في مجموعة قوات “الشمال” الروسية عن تقدم القوات الروسية في مقاطعة كورسك، حيث تم إغلاق طرق تحرك القوات الأوكرانية قرب بلدة غورنال من الشمال والشرق.

وشن الجيش الروسي في أوائل شهر مارس هجوما واسع النطاق في مقاطعة كورسك حيث توغلت القوات الأوكرانية.

ووفق حسابات وكالة “ريا نوفوستي” استنادا إلى أحدث البيانات الصادرة عن وزارة الدفاع الروسية، فقد حرر الجيش أكثر من 30 بلدة وقرية ومدينة، بما في ذلك سودجا.