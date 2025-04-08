تعافي جزئي لأسهم الصين وهونغ كونغ

استعادت أسهم الصين وهونغ كونغ بعض المكاسب اليوم الثلاثاء، واستقرت في أعقاب قوة الأسواق الإقليمية والدعم الحكومي بعد عمليات بيع وحشية أثارتها المخاوف بشأن الرسوم الجمركية التجارية.

ارتفع مؤشر CSI 300 القياسي للأسهم الصينية الكبرى بنسبة 1 بالمئة، وصعد مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.9 بالمئة في استراحة منتصف النهار، بعد أن انخفض كلاهما بأكثر من 7 بالمئة يوم الاثنين.

ارتفع مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 1.6 بالمئة بعد انخفاضه بنسبة 13.2 بالمئة في الجلسة السابقة، وهو أكبر انخفاض له منذ الأزمة المالية الآسيوية عام 1997، وأضاف مؤشر هانغ سنغ للتكنولوجيا 3.6 بالمئة، بعد هبوطه بنسبة 17 بالمئة يوم الاثنين.

وتعهدت الصين بعدم الرضوخ لـ”الابتزاز” من الولايات المتحدة، بعد أن قال ترمب إنه سيفرض رسوماً إضافية بنسبة 50 بالمئة على الواردات الأمريكية من ثاني أكبر اقتصاد في العالم يوم الأربعاء، رداً على قرار بكين بمطابقة الرسوم التي كشف عنها ترمب الأسبوع الماضي.