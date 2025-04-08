دراسة صادمة.. عقاقير الاكتئاب ترفع احتمالات الموت بالنوبات القلبية

كشفت دراسة حديثة نوقشت خلال مؤتمر الجمعية الأوروبية لأمراض القلب أن تناول أدوية علاج الاكتئاب قد يرتبط بزيادة خطر الوفاة المفاجئة بسبب النوبات القلبية، خاصة مع الاستخدام طويل الأمد.

ووفقًا للباحثة جاسمين موكانوفيتش من مركز “ريجزهوسبيتاليت” لأمراض القلب في كوبنهاغن، فإن “خطر الوفاة القلبية المفاجئة يرتفع بشكل ملحوظ لدى الأشخاص الذين يتناولون أدوية مضادة للاكتئاب، ويزداد هذا الخطر كلما طالت فترة العلاج”.

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الدراسة، التي نقلها موقع “هيلث داي” المتخصص، بيّنت أن من يتناولون هذه الأدوية لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات ترتفع لديهم احتمالية الوفاة المفاجئة بنسبة 56%، مقارنة بمن لا يستخدمون هذه الأدوية، بينما تتضاعف هذه النسبة لدى من استمروا في استخدامها لأكثر من ست سنوات.

ولم تقتصر المفاجأة على النسب المرتفعة فحسب، بل أوضح الباحثون أن هذا الخطر كان أكثر وضوحًا لدى الشباب مقارنة بكبار السن، ما يطرح تساؤلات جديدة حول تأثير هذه العقاقير على الفئات العمرية المختلفة.

وتوصلت الدراسة إلى نتائجها بعد تحليل بيانات لحالات وفاة بين البالغين في الدنمارك خلال عام 2010، مع التركيز على العلاقة بين استخدام أدوية الاكتئاب وحالات الوفاة الناتجة عن النوبات القلبية المفاجئة.

ورغم أن مضادات الاكتئاب تُعد طوق نجاة لكثير من المرضى النفسيين، إلا أن هذه النتائج تفتح بابًا واسعًا للنقاش حول ضرورة الموازنة بين فوائد العلاج ومخاطره الخفية، خاصة على القلب.