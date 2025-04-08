يشهد القطاع الرياضي في المملكة تحولًا تاريخيًا ونموًا غير مسبوق، مدفوعًا بالاهتمام والدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة.

وقد انعكس هذا الدعم في تحقيق قفزات نوعية وخطوات طموحة وتطورات استثنائية على مختلف الأصعدة، مما عزز مكانة المملكة كوجهة رياضية عالمية رائدة.

وتحمل استضافة المملكة منتدى الاستثمار الرياضي العديد من الدلالات الهامة والمتنوعة، والتي تعكس طموحات المملكة ورؤيتها المستقبلية في قطاع الرياضة والاقتصاد، حيث تأتي هذه الاستضافة بعد سلسلة من النجاحات في استقطاب وتنظيم فعاليات رياضية عالمية مرموقة، مما يعزز من صورة المملكة كوجهة قادرة على استضافة محافل رياضية واقتصادية بهذا الحجم.

ويتماشى المنتدى مع هدف المملكة بأن تصبح الوجهة الرياضية الأولى والمفضلة للرياضيين والرياضات المتنوعة والمسابقات القارية والعالمية الكبرى، عبر إعادة رسم ملامح الاستثمار الرياضي في السعودية.

ويوفر المنتدى منصة فريدة تجمع المستثمرين المحليين والدوليين مع المسؤولين الحكوميين وقادة القطاع الرياضي ورواد الأعمال، لاستعراض الفرص الاستثمارية الواعدة وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف مجالات الرياضة السعودية، بما في ذلك البنية التحتية، التقنيات الرياضية، الأندية، الحقوق التجارية، وغيرها.

إن المملكة لديها التزام راسخ بتطوير قطاعها الرياضي ليصبح قوة اقتصادية عالمية، وجذب الاستثمارات النوعية التي تسهم في تحقيق أهداف رؤية 2030 وتعزيز مكانة المملكة كمركز رياضي رائد، وهذا المنتدى بمثابة رسالة واضحة للعالم بأن السعودية تفتح أبوابها للاستثمار في قطاع رياضي واعد ومليء بالفرص.