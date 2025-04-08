دراسة جديدة تثير القلق.. هل يهدد سكري الحمل أدمغة أطفالنا؟

كشفت دراسة علمية حديثة نشرتها وكالة “رويترز” عن نتائج مقلقة قد تغير نظرتنا لتأثير إصابة الأم بمرض السكري أثناء الحمل على صحة أطفالها العصبية.

وأظهرت الدراسة، التي شملت تحليلاً لبيانات أكثر من 56 مليون حالة حمل حول العالم، أن الأطفال المولودين لأمهات مصابات بالسكري أثناء الحمل يواجهون مخاطر متزايدة للإصابة باضطرابات النمو العصبي، بما في ذلك التوحد.

وأوضح الباحثون أن احتمال تشخيص هؤلاء الأطفال باضطرابات عصبية يرتفع بنسبة 28%، مع زيادة خطر الإصابة بالتوحد بنسبة 25%، واضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط بنسبة 30%، والإعاقة الذهنية بنسبة 32%.

كما تبين أن هناك مخاطر أخرى تشمل صعوبات التواصل بنسبة 20%، ومشاكل الحركة بنسبة 17%، واضطرابات التعلم بنسبة 16%، مقارنة بأطفال الأمهات غير المصابات بالسكري.

وأشارت الدراسة، التي نُشرت في دورية “لانسيت للسكري والغدد الصماء”، إلى أن السكري المُشخص قبل الحمل يرفع المخاطر بنسبة 39% مقارنة بسكري الحمل الذي يظهر أثناء الحمل ويتلاشى غالبًا بعده.

ورغم هذه الأرقام المثيرة للقلق، لم يتأكد بعد ما إذا كان السكري هو السبب المباشر أم أن عوامل وراثية أو بيئية مشتركة تلعب دورًا في ذلك.

وحذرت الدراسة من ارتفاع معدلات الإصابة بالسكري أثناء الحمل، حيث تصل إلى 9% في الولايات المتحدة بحسب مراكز السيطرة على الأمراض، مما يستدعي تعزيز الرعاية الطبية للأمهات ومتابعة أطفالهن عن كثب.

وفي الوقت نفسه، أكدت الطبيبة ماجدالينا جانيكا من جامعة نيويورك أن هذه النتائج تفتح المجال للمقارنة الدقيقة، لكنها لا تكشف بعد عن الأسباب الجذرية لهذه العلاقة.

وفي سياق متصل، أثارت الدراسة نقاشات إضافية حول صحة الأطفال في ظل دعوات أمريكية حديثة لدراسة علاقة اللقاحات بالتوحد، وهو ادعاء ظل مثار جدل ودحضه العلم مرات عديدة.