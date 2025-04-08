400 ألف نازح في غزة منذ انتهاء وقف إطلاق النار

كشف المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن ما يقارب 400 ألف شخص اضطروا للنزوح مجددًا داخل قطاع غزة خلال أقل من ثلاثة أسابيع من استئناف العمليات العسكرية، أي ما يعادل واحدًا من كل خمسة فلسطينيين يعيشون في القطاع.

وأضاف دوجاريك أن هؤلاء المدنيين النازحين “لم تُتخذ أي إجراءات لضمان حمايتهم أو تأمين احتياجاتهم الأساسية للبقاء على قيد الحياة”، مشددًا على أن هذه المسؤولية تقع على عاتق إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال.

اقرأ أيضًا: إدارة ترمب توقف تمويل برامج الغذاء الطارئة في 13 دولة

وتزعم إسرائيل إنها تصدر أوامر إخلاء للمدنيين الفلسطينيين لمساعدتهم على تجنب مناطق القتال وضمان حمايتهم.

أوضح دوجاريك أن أمر الإخلاء الأخير الذي صدر يوم الأحد شمل منطقة تبلغ مساحتها نحو 3 كيلومترات مربعة أي ما يقارب مساحة “سنترال بارك” الشهير في نيويورك، وتقع في محيط دير البلح وسط القطاع.

ومنذ استئناف الحملة العسكرية ضد حركة حماس في 18 مارس الماضي، وسّعت إسرائيل من انتشارها في قطاع غزة لتسيطر على أكثر من 50% من أراضيه، مما دفع بمزيد من السكان نحو مناطق أكثر اكتظاظًا ومساحات تضيق يومًا بعد يوم.