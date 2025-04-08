إقالة مفاجئة.. ممثلة الجيش الأمريكي بالناتو تودع منصبها

أفادت صحيفة “واشنطن بوست” ووسائل إعلام أخرى، اليوم الثلاثاء بأن نائبة الأدميرال شوشانا تشاتفيلد، ممثلة الجيش الأمريكي في اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي “الناتو” في بروكسل، قد تم إقالتها من منصبها.

ولم يتم الكشف عن الأسباب وراء هذه الخطوة، لكن الصحيفة نشرت الخبر بعنوان: “إقالة أدميرال أمريكية في الناتو، أحدث الإقالات في حملة ترامب للتطهير العسكري”.

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وكانت تشاتفيلد قد تعرضت لانتقادات من قبل المحافظين في الولايات المتحدة بسبب تصريحاتها حول قضايا التنوع منذ عام 2023، عندما تم تعيينها في الناتو. كما ورد أن وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيجسيث، وجه لها بعض الانتقادات.

تُعد اللجنة العسكرية للناتو من أبرز الهيئات العسكرية في الحلف الغربي، حيث تقدم الدعم في عملية اتخاذ القرارات السياسية من قبل قادة دول الحلف.