آبل تشهد إقبالًا كبيرًا على مبيعات آيفون في ظل القلق من رسوم ترمب

شهدت متاجر آبل إقبالًا غير مسبوق على شراء هواتف آيفون خلال يومي 5 و6 أبريل، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن فرض رسوم جمركية جديدة على السلع المستوردة، مما أثار مخاوف المستخدمين من ارتفاع أسعار الهواتف الذكية.

ووفقًا لتقرير “بلومبرج”، أدت حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية إلى موجة شراء واسعة، حيث سارع العملاء لاقتناء أجهزة آيفون قبل أي زيادات سعرية متوقعة، في مشهد يشبه الإقبال الكبير الذي تشهده فترات التخفيضات مثل الجمعة البيضاء، متفوقًا على مبيعات نفس الفترة من العام الماضي.

وذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن آبل بدأت التخطيط لتقليل تأثير الرسوم الجمركية من خلال زيادة استيراد أجهزة آيفون من الهند، حيث تبلغ الرسوم 26% مقارنة بـ54% عند الاستيراد من الصين، وذلك لتخفيف الضغط على أسعار منتجاتها وضمان استمرار الطلب.