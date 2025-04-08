‫وليد معاذ يكشف مفاجأة عن نادي العُلا.. ماذا سيحدث في 2030؟‬

كشف وليد معاذ الرئيس التنفيذي لنادي ⁧‫العُلا‬⁩ خلال حديثه في ⁧‫منتدى الاستثمار الرياضي‬⁩ بأن نادي العُلا نجح في استقطاب المواهب الرياضية في المدينة في جميع الألعاب.

وقال وليد معاذ خلال حديثه بالمنتدى : “نادي العُلا نجح في استقطاب المواهب الرياضية في منطقة المدينة ونادي العُلا في كرة القدم والألعاب المختلفة”.

وتابع: “بدون وجود بنية تحتية قوية لا يمكن الوصول إلى النقطة التي نريدها ولكننا نعمل في نادي العُلا على تطويره ولابد من الاستثمار في البداية وفي السنوات المقبلة سيكون عائدها على الأندية”.

وأكمل: “في 2030 سيكون نادي العُلا الرقم الأميز في كرة القدم السعودية”.

ويسعى نادي العُلا للتواجد في دوري روشن خلال المواسم المقبلة والتنافس بقوة رفقة الأندية الصاعدة سواء كان نيوم والقادسية بثوبه الجديد.