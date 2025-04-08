ترمب يدافع عن رسومه الجمركية: دواء اقتصادي لعلاج العجز التجاري

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن الرسوم الجمركية التي فرضها الأربعاء الماضي على الواردات الأمريكية هي بمثابة “دواء اقتصادي” ضروري لمعالجة العجز التجاري، مشيرًا إلى أنها بدأت تجلب عشرات المليارات من الدولارات للخزانة الأمريكية.

وفي منشور على منصة “تروث سوشيال”، قال ترمب إنه لا يستطيع التنبؤ بردود فعل الأسواق، لكنه شدد على أن الحكومات الأجنبية ستضطر لدفع مبالغ ضخمة لتخفيف هذه الرسوم، محذرًا من أنه لن يبرم أي اتفاق مع الصين ما لم يتم تصحيح العجز التجاري بين البلدين.

وأضاف ترمب أن الرسوم الجمركية هي الحل الوحيد لمواجهة العجز المالي مع دول مثل الصين والاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن الفائض التجاري مع هذه الدول نما خلال رئاسة بايدن، لكنه وعد بتغيير هذا الوضع بسرعة.

وكشف أنه ناقش الأمر مع قادة من أوروبا وآسيا، مؤكدًا أن بعض الزعماء البارزين لا يلومونه على هذه الخطوة.

وتواجه الأسواق المالية الأمريكية، التي خسرت حوالي 6 تريليون دولار من قيمة الأسهم، مخاطر أسبوع آخر من الخسائر الكبيرة بسبب هذه السياسة.