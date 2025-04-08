الموارد البشرية: الفرع الافتراضي يحقق انخفاضًا بنسبة 93% في الزيارات الحضورية

نجح “الفرع الافتراضي”، الذي أطلقته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في إحداث نقلة نوعية في تقديم الخدمات الحكومية، حيث أتاح للأفراد والمنشآت إتمام معاملاتهم إلكترونيًا بكل يسر وسرعة عبر منصة “قوى”، دون الحاجة لزيارة الفروع التقليدية.

وأدى هذا التحول الرقمي إلى تقليص عدد المراجعين لمكاتب العمل بنسبة 93% خلال 23 شهرًا، حيث انخفض العدد من 60 ألفًا إلى 3 آلاف مستفيد شهريًا، مما يعكس كفاءة الحلول التقنية التي طورتها الوزارة لتلبية احتياجات المستفيدين.

يتيح “الفرع الافتراضي” مجموعة واسعة من الخدمات الرقمية، تشمل إصدار التأشيرات المهنية والمؤقتة، تجديد رخص العمل، نقل خدمات العمالة، الاستعلام عن عقود العمل، وتقديم الشكاوى العمالية، بالإضافة إلى حجز مواعيد استشارية لمناقشة الأنظمة واللوائح، مما يضمن سهولة الإجراءات وسرعة التنفيذ.