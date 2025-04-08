الجيش الإسرائيلي يُعيد لواء غولاني إلى غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الثلاثاء، عن عودة قوات لواء غولاني إلى قطاع غزة بعد عدة أشهر من العمليات على الجبهة الشمالية.

وتوعد الجيش بمواصلة عملياته لتفكيك ما تبقى من البنية التحتية للفصائل الفلسطينية في المنطقة.

وفي بيان رسمي، أوضح الجيش الإسرائيلي أن قوات لواء غولاني، بقيادة الفرقة 36، قد شرعت في تنفيذ عمليات في منطقة رفح خلال الأسبوع الماضي، حيث استهدفت مواقع وأماكن يستخدمها عناصر الفصائل المسلحة، بما في ذلك المباني والمواقع المراقبة ومراكز إطلاق النار.

وتزامن إعلان الجيش مع تصعيد عمليات القصف المدفعي من قبل القوات الإسرائيلية على المناطق الشمالية الشرقية من مدينة رفح، حيث استهدفت المدفعية الإسرائيلية عدة مبانٍ باستخدام المتفجرات.

كما شنت الطائرات الحربية غارات على مناطق شرق حي الشجاعية في مدينة غزة، مما أسفر عن إصابات في صفوف المدنيين.

ومنذ بداية الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023، أسفر التصعيد العسكري عن مقتل ما يقارب 51 ألف شخص، بينهم غالبية من الأطفال والنساء، في حين تجاوز عدد المصابين 115 ألف شخص، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال العديد من الضحايا تحت الأنقاض، مع صعوبة كبيرة في وصول فرق الإنقاذ بسبب القصف المستمر.