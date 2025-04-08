إطلاق نار على حدود الكوريتين

أعلنت كوريا الجنوبية أن قواتها العسكرية أطلقت أعيرة نارية تحذيرية بعدما عبر جنود من كوريا الشمالية الحدود.

وأوضح الجيش الكوري الجنوبي أن حوالي 10 جنود من كوريا الشمالية عادوا إلى أراضيهم بعد تحذيرات القوات الكورية الجنوبية وإطلاق النار التحذيري.

اقرأ أيضًا: الجيش الإسرائيلي يُعيد لواء غولاني إلى غزة

وأضاف الجيش الكوري الجنوبي، أن سول تواصل مراقبة الأنشطة العسكرية لكوريا الشمالية عن كثب.

وتواصل كوريا الشمالية إجراء تجارب على الأسلحة، متجاهلة دعوات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتكررة لوقف هذه التجارب.