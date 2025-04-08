من الدمام إلى العالم.. إطلاق “llama 4” للذكاء الاصطناعي من قلب السعودية

أعلنت شركة Groq، بالتعاون مع Meta، عن الإطلاق الرسمي لنموذج Llama 4 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في خطوة تعكس التزام السعودية بتعزيز ريادتها الرقمية وترسيخ مكانتها كمركز محوري للتقنيات المستقبلية، انسجامًا مع رؤيتها الطموحة لتصبح دولة رائدة عالميًا في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة.

ويأتي هذا الإطلاق الحصري لنموذجي الذكاء الاصطناعي Meta’s Llama 4 Scout وMaverick عبر منصة GroqCloud انطلاقًا من مدينة الدمام، ليتيح للمطورين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا الوصول الكامل إلى أحدث نماذج “ميتا” مفتوحة المصدر، والتي تتميز بقدرات استدلالية عالية الكفاءة والسرعة، مما يعزز من توفير أدوات ذكاء اصطناعي متقدمة تخدم مختلف القطاعات.

اقرأ أيضًا: الموارد البشرية: الفرع الافتراضي يحقق انخفاضًا بنسبة 93% في الزيارات الحضورية

ويمثل هذا الحدث محطة فارقة في رحلة المملكة نحو قيادة البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، خصوصًا بعد تدشين أكبر مجموعة استدلال في العالم في الدمام خلال فبراير الماضي.

وأوضح جوناثان روس، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Groq، أن “الشركة أُسست لتقليل تكلفة الحوسبة إلى الحد الأدنى بالتعاون مع شركائنا”، مؤكدًا أن Llama 4 سيتوفر في المنطقة بقدرات عالية الأداء وسرعة استجابة فائقة وبأقل تكلفة ممكنة.

من جانبه، اعتبر طارق أمين، الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو الرقمية، أن دمج Llama 4 مع تقنية Groq يعد “خطوة كبيرة إلى الأمام” في مسيرة السعودية نحو الريادة التقنية والابتكار.

وكانت شركة Groq قد أعلنت خلال مشاركتها في مؤتمر LEAP التقني 2025 عن استثمار بقيمة 1.5 مليار دولار لإنشاء أكبر مركز لاستنتاجات الذكاء الاصطناعي في العالم داخل المملكة، بالتعاون مع أرامكو ديجيتال، وذلك ضمن خطة توسعة البنية التحتية الخاصة بها وتعزيز قدرات GroqCloud لمعالجة مليارات الرموز يوميًا وتوفير الدعم الكامل للمطورين.