‫150 ألف ريال خسارة لكل لاعب في الهلال بسبب هزيمة ‬النصر

‫كشف الصحفي عبدالعزيز العصيمي مفاجأة بشأن المكافآت التي رصدتها إدارة الهلال من أجل الفوز على النصر في ديربي الرياض أمام النصر خلال الجولة ال٢٦ من عمر بطولة دوري روشن. ‬

‫وكتب العصيمي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي اكس:”وضع الجار مكافأة( 150 ) ألف ريال للفوز على العالمي الجار كان يرى أن هذه المباراة مباراة الدوري له ولكن علي الحسن طيرها”. ‬

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وتابع: لم يوعد لاعبي العالمي بأي مكافأة للديربي ولم يصرف لهم ريال واحد قبل أو بعد الفوز واعتبرت المباراة ثلاث نقاط فقط وتخضع كغيرها للوائح المكافأت.‬بالتوفيق‬.

وكان النصر نجح في الفوز على الهلال بثلاثية مقابل هدف وحيد بتوقيع علي الحسن ورونالدو هدفين فيما سجل هدف الأزرق الوحيد في المباراة مدافع الفريق علي البليهي.