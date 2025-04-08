‫150 ألف ريال خسارة لكل لاعب في الهلال بسبب هزيمة ‬النصر

كشف الصحفي عبدالعزيز العصيمي مفاجأة بشأن المكافآت التي رصدتها إدارة الهلال من أجل الفوز على النصر في ديربي الرياض أمام النصر خلال الجولة ال٢٦ من عمر بطولة دوري روشن.
وكتب العصيمي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي اكس:”وضع الجار مكافأة( 150 ) ألف ريال للفوز على العالمي الجار كان يرى أن هذه المباراة مباراة الدوري له ولكن علي الحسن طيرها”.
وتابع: لم يوعد لاعبي العالمي بأي مكافأة للديربي ولم يصرف لهم ريال واحد قبل أو بعد الفوز واعتبرت المباراة ثلاث نقاط فقط وتخضع كغيرها للوائح المكافأت.بالتوفيق.
وكان النصر نجح في الفوز على الهلال بثلاثية مقابل هدف وحيد بتوقيع علي الحسن ورونالدو هدفين فيما سجل هدف الأزرق الوحيد في المباراة مدافع الفريق علي البليهي.