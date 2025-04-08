Close Menu
    الثلاثاء, أبريل 8
    آخر الأخبار
    الرياض Weather Icon
    33°C

    ‫150 ألف ريال خسارة لكل لاعب في الهلال بسبب هزيمة ‬النصر

    رياضة
    الهلال والنصر
    الهلال والنصر

    ‫كشف الصحفي عبدالعزيز العصيمي مفاجأة بشأن المكافآت التي رصدتها إدارة الهلال من أجل الفوز على النصر في ديربي الرياض أمام النصر خلال الجولة ال٢٦ من عمر بطولة دوري روشن. ‬

    ‫وكتب العصيمي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي اكس:”وضع الجار مكافأة( 150 ) ألف ريال للفوز على العالمي الجار كان يرى أن هذه المباراة مباراة الدوري له ولكن علي الحسن طيرها”. ‬

    وتابع: لم يوعد لاعبي العالمي بأي مكافأة للديربي ولم يصرف لهم ريال واحد قبل أو بعد الفوز واعتبرت المباراة ثلاث نقاط فقط وتخضع كغيرها للوائح المكافأت.‬بالتوفيق‬.

    وكان النصر نجح في الفوز على الهلال بثلاثية مقابل هدف وحيد بتوقيع علي الحسن ورونالدو هدفين فيما سجل هدف الأزرق الوحيد في المباراة مدافع الفريق علي البليهي.

    تابع القراءة

    أخبار