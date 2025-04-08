الخبر تتقدم 38 مركزًا عالميًا في مؤشر المدن الذكية لعام 2025

أعلن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) عن تقدم محافظة الخبر السعودية 38 مركزًا في مؤشر المدن الذكية لعام 2025، لتحتل المرتبة 61 عالميًا.

وأكد الأمير سعود بن نايف، أمير المنطقة الشرقية ورئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة الشرقية، أن هذا الإنجاز يعكس رؤية القيادة السعودية لتحويل مدن المملكة إلى نماذج حضرية رائدة عالميًا، مشيرًا إلى أن النجاح جاء نتيجة تعاون وثيق بين القطاعين الحكومي والخاص لخلق بيئة مستدامة وجاذبة للاستثمار.

من جهته، أوضح المهندس عمر بن صالح العبداللطيف، الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة الشرقية، أن هذا التقدم يعكس التطور الشامل الذي تشهده المملكة بفضل دعم القيادة، مشددًا على أن الخبر أصبحت مركزًا استثماريًا وابتكاريًا بفضل بنيتها التحتية المتطورة، تنوعها البيئي، وموقعها الاستراتيجي القريب من دول الخليج.

وأضاف أن المدينة تتميز بتطبيق التقنيات الحديثة في قطاعات مثل الصحة، التعليم، النقل، والحوكمة، مما يجعلها أكثر تفاعلًا مع احتياجات سكانها، فضلاً عن كونها نموذجًا لتجارب تقنية تدعم التنمية المستدامة.