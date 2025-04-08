وكيل كوليبالي يرد عبر “الوئام” ويحسم جدل الرحيل بنهاية الموسم

رد فالي رمضاني رئيس وكالة “لاين سبورت جروب” التي تدير شؤون السنغالي كاليدو كوليبالي حول ما تردد عن رحيل موكله عن نادي الهلال بنهاية الموسم حسبما تردد في ظل توصله لعروض رسمية من أوروبا.

وقال فالي رمضاني في تصريحات خاصة للوئام : ” كوليبالي حتى هذه اللحظة مستمر حتى نهاية عقده مع نادي الهلال وبكل تأكيد اللاعب يتلقى عروض لأن أندية أوروبا تعرفه جيدا وهو يعمل مع وكالة كبيرة”.

وتابع:” اللاعب يركز في الوقت الحالي مع فريقه على التتتويج ببطولتي الدوري ودوري أبطال آسيا للنخبة ولا ينظر لأي شيء آخر ويترك كل مثل هذه الأمور لوكالته للتصرف فيها ونعلم ما يحتاجه ويريده جيدا”.

وكانت أنباء ترددت خلال الساعات الماضية بشأن مصير اللاعب مع نادي الهلال وأن هناك عروض رسمية وصلت للاعب من أجل الرحيل عن الهلال وسيكون الموسم الجاري هو الأخير له.

وينتهي تعاقده كوليبالي مع نادي الهلال بنهاية الموسم الجاري.