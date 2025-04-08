افتتاح الحركة المرورية على جسر وادي بوا بين الطائف والباحة

كشفت الهيئة العامة للطرق عن افتتاح الحركة المرورية على جسر وادي بوا، الذي يبلغ طوله 140 مترًا، ضمن مشروع ازدواج طريق الطائف-الباحة في الاتجاهين، بهدف تعزيز السلامة المرورية ورفع كفاءة النقل بين المناطق.

ويضم المشروع ثلاثة مسارات في كل اتجاه، إلى جانب 7 قنوات لتصريف مياه الأمطار والسيول، مما يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للطريق وييسر التنقل بين مكة المكرمة، الباحة، والرياض.

وأكدت الهيئة أن المشروع راعى أعلى معايير الجودة والسلامة من خلال تطبيق عناصر مثل اللوحات الإرشادية، الدهانات والعلامات الأرضية، والاهتزازات التحذيرية، لضمان انسيابية الحركة المرورية وتلبية الطلب المتزايد على الطرق.

وأشارت إلى التزامها بتحقيق أهداف استراتيجية قطاع الطرق، التي تشمل الوصول إلى المركز السادس عالميًا في مؤشر جودة الطرق بحلول 2030، تقليل الوفيات إلى أقل من 5 حالات لكل 100 ألف نسمة، وتعزيز السلامة المرورية وفق تصنيف برنامج IRAP، مع زيادة مشاركة القطاع الخاص في العمليات التشغيلية.