غرامات يومية 998 دولارًا ومصادرة ممتلكاتهم.. ترمب يعتزم معاقبة المهاجرين

كشفت وكالة “رويترز” عن خطة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لفرض غرامات يومية بقيمة 998 دولارًا على المهاجرين المشمولين بأوامر الترحيل في حال بقائهم داخل الولايات المتحدة، مع التهديد بمصادرة ممتلكاتهم إذا فشلوا في سداد هذه الغرامات.

وتعتمد هذه السياسة على قانون أُقر عام 1996 وطُبق لأول مرة في 2018 خلال فترة رئاسة ترمب الأولى، حيث تدرس الإدارة تطبيق العقوبات بأثر رجعي لمدة تصل إلى خمس سنوات، مما قد يرفع الغرامات إلى أكثر من مليون دولار.

وأكد مسؤول أمريكي كبير، رفض الكشف عن هويته، هذه الخطوة، بينما أظهرت رسائل بريد إلكتروني حكومية أن الإدارة تفكر أيضًا في مصادرة ممتلكات المهاجرين غير القادرين على الدفع.

من جانبها، حثت تريشيا ماكلافلين، المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي، المهاجرين غير القانونيين على استخدام تطبيق “سي بي بي هوم” لتسهيل مغادرتهم البلاد فورًا.