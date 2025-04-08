زوجة رياض محرز: في السعودية أشعر بالأمان أكثر من بريطانيا

‫قالت زوجة رياض محرز لاعب فريق الأهلي والمنتخب الجزائري بأنها تشعر بالأمان في السعودية أكثر من بريطانيا خاصة وأنها تواجدت معه فترة كبيرة قبل الانتقال للمملكة مع رحيله من مانشستر سيتي. ‬

‫وقالت زوجة رياض محرز في تصريحات لصحيفة ذا صن الإنجليزية : “أشعر بأمان أكبر بالسعودية، الآن أستطيع فعليًا النوم ليلاً، كما إني لو أضطررت للإقامة بمفردي في مكان ما، سأختار السعودية، لم يسبق لي أن نمت بمفردي في إنجلترا لأنها غير آمنة”. ‬

‫وتابعت: “أعتدت أن أقول لزوجي رياض: من فضلك لا تشترِ لي ساعة فاخرة أو هدية غالية، لأني لا أريد أن أكون هدفًا للسرقة، أما الآن ونحن نعيش في السعودية، فلدي الفرصة للاستمتاع بالأشياء الفاخرة وارتدائها دون قلق”. ‬