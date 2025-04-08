مفاجأة جديدة في مفاوضات البرازيل للتعاقد مع جيسوس

كشفت تقارير صحفية برازيلية عن مفاجأة جديدة بشأن مفاوضات الاتحاد البرازيلي لكرة القدم مع جيسوس المدير الفني لفريق الهلال من أجل التعاقد معه لتدريب السامبا.

وقالت شبكة جلوبو البرازيلية : “لن يكون جيسوس مدرب للبرازيل إلا من شهر مايو جيسوس لن يغادر الهلال إلا بعد بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة أو عندما لا تكون هناك أي فرصة للفوز بالدوري السعودي”.

مفاوضات مدرب آخر

وتابعت: “الاتحاد البرازيلي لن يفتح مفاوضات مع مدرب آخر إلا في حالة عدم التوصل إلى اتفاق مع جيسوس وجيسوس هو خيار البرازيل الوحيد الآن ولا يوجد مفاوضات مع أي مدرب غيره”.

وأكملت:”في البرازيل هم سعداء برغبته الموجودة منذ سنة لتدريب المنتخب وكذلك اظهار نيته مؤخرًا بهذا الشيء وراتب جيسوس مع الهلال يتجاوز 10 مليون يورو سنويًا ولن يتم التفاوض مع أي مدرب آخر الآن”.