سفارة المملكة في اليونان تحذر من إضراب شامل يعطل النقل غدًا الأربعاء

أصدرت سفارة المملكة في اليونان تحذيرًا للمواطنين الموجودين هناك بشأن إضراب عام سيبدأ يوم الأربعاء 9 أبريل 2025، ومن المتوقع أن يشمل جميع أنحاء البلاد.

وأوضحت السفارة عبر حسابها الرسمي أن هذا الإضراب سيؤثر بشكل كبير على وسائل النقل العام، بما في ذلك المواصلات الداخلية في المدن، فضلاً عن الملاحة الجوية، مما قد يؤدي إلى تأخير أو إلغاء عدد من الرحلات في المطارات.

ونصحت السفارة المواطنين بضرورة مراعاة هذا الإضراب عند التخطيط للتنقل أو السفر داخل اليونان في ذلك اليوم، داعية إياهم إلى التواصل مع شركات الطيران أو الجهات المعنية للتأكد من مواعيد الرحلات وتجنب أي اضطرابات محتملة.