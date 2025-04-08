هييرو: الدوري السعودي مستقبلا سيكون مصدرا لاحتراف اللاعبين

قال فيرناندو هييرو المدير الرياضي لنادي النصر بأن الدوري السعودي قوي للغاية وسيكون مصدرا لاحتراف لاعبين في المستقبل.

وخلال حديث هييرو ضمن منتدى الاستثمار قال هييرو: “لدينا لاعبين صغار مثل دوران وآخرين وهذا أمر مهم للاستثمار مثل بيعهم في المستقبل الى حد الآن دوري السعودي يشتري لكن في المستقبل سيكون مصدر وهذا سيرفع من قيمة الأندية”.

وتابع: “الدوري السعودي ينادي كل العالم للقدوم الى الى المملكة لمشاهدة حتى اللاعبين السعوديين وهو مشروع مهم بالنسبة لي أن يكون مستدام حيث بعد سنوات سيكون كأس العالم هنا وأنا متفاجئ بشكل ايجابي وهذا يلفت نظر الآخرين.”

‫وأكمل: ” الدوري السعودي قوي وأصبح لديه زخم من حيث البث والاستثمار في سنتين فقط وهو يحتاج لمزيد من الوقت”.