إنهاء أعمال ردم وتحصين 830 بئرًا مهجورة تُشكّل خطرًا على السلامة

ينفذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الحدود الشمالية مشروعًا يهدف إلى الحد من الحوادث المرتبطة بالآبار المكشوفة.

وأنهى الفرع أعمال ردم وتحصين 830 بئرًا مهجورة تُشكّل خطرًا على السلامة، في 8 مواقع متفرقة بالمنطقة، وتتواصل الأعمال ضمن المرحلة الثانية، لا سيما في المواقع التي يرتادها المتنزهون أو التي تشهد جريان السيول، وذلك ضمن جهود الوزارة لحماية الأرواح والممتلكات.

ودعا الفرع المواطنين إلى الإبلاغ عن الآبار الخطرة عبر منصة “نما” أو من خلال الاتصال على الرقم الموحد (939)، مؤكدًا حرص الوزارة على توفير بيئة آمنة ومستدامة، وتعزيز التعاون مع مختلف الجهات لتحقيق أعلى معايير السلامة.