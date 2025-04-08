نكشف مستقبل كوليبالي مع الهلال

كشفت بعض التقارير عن مستقبل السنغالي كوليبالي لاعب فريق الهلال خلال الفترة المقبلة وسط وجود بعض العروض له.

وأكدت التقارير أن كوليبالي ملتزم بالبقاء مع الهلال حتى نهاية عقده ولا يفكر في الرحيل عن صفوف الزعيم وبشعر بالراحة مع الفريق.

وأشارت التقارير إلى أن الهلال سيكون منفتح على بيع اللاعب حال وصول عرض مناسب له وبقيمة مادية كبيرة ولن يتم التفريط فيه بسهولة.

وأوضحت التقارير أن إدارة الهلال تدرس إجراء بعض التغييرات على الصعيد الفني للفريق خلال الموسم المقبل وإبرام بعض الصفقات.

وتعرض الجهاز الفني ولاعبي الهلال لانتقادات كبيرة بعد الخسارة من النصر بثلاثة أهداف لهدف واحد في الجولة الماضية من منافسات دوري روشن.