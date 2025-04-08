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    التشكيل الرسمي لأرسنال أمام ريال مدريد

    رياضة

    أعلن الجهاز الفني لفريق أرسنال عن تشكيلته لمواجهة ريال مدريد بعد قليل في ذهاب دور الـ8 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

    ويتكون تشكيل أرسنال من:

    في حراسة المرمى: في حراسة المرمى: دافيد رايا

    خط الدفاع: يوريان تيمبير – ويليام ساليبا – بيوتر كيور – لويس سكيلي

    خط الوسط: توماس بارتي – ديكلان رايس – مارتين أوديجارد

    خط الهجوم: بوكايو ساكا – جابرييل مارتينيلي – ميكيل ميرينو

     

    وضم تشكيل ريال مدريد كل من:

    حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

    خط الدفاع: فالفيردي، أنطونيو روديجير، راوؤل أسينسيو، ديفيد ألابا.

    خط الوسط: كامافينجا، لوكا مودريتش، جود بيلينجهام.

    خط الهجوم: كيليان مبابي، فينيسيوس جونيور، رودريجو.

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