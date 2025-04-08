التشكيل الرسمي لأرسنال أمام ريال مدريد

أعلن الجهاز الفني لفريق أرسنال عن تشكيلته لمواجهة ريال مدريد بعد قليل في ذهاب دور الـ8 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويتكون تشكيل أرسنال من:

في حراسة المرمى: في حراسة المرمى: دافيد رايا

خط الدفاع: يوريان تيمبير – ويليام ساليبا – بيوتر كيور – لويس سكيلي

خط الوسط: توماس بارتي – ديكلان رايس – مارتين أوديجارد

خط الهجوم: بوكايو ساكا – جابرييل مارتينيلي – ميكيل ميرينو

وضم تشكيل ريال مدريد كل من:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: فالفيردي، أنطونيو روديجير، راوؤل أسينسيو، ديفيد ألابا.

خط الوسط: كامافينجا، لوكا مودريتش، جود بيلينجهام.

خط الهجوم: كيليان مبابي، فينيسيوس جونيور، رودريجو.