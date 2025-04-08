التشكيل الرسمي لأرسنال أمام ريال مدريد

أعلن الجهاز الفني لفريق أرسنال عن تشكيلته لمواجهة ريال مدريد بعد قليل في ذهاب دور الـ8 لبطولة دوري أبطال أوروبا.
ويتكون تشكيل أرسنال من:
في حراسة المرمى: في حراسة المرمى: دافيد رايا
خط الدفاع: يوريان تيمبير – ويليام ساليبا – بيوتر كيور – لويس سكيلي
خط الوسط: توماس بارتي – ديكلان رايس – مارتين أوديجارد
خط الهجوم: بوكايو ساكا – جابرييل مارتينيلي – ميكيل ميرينو
وضم تشكيل ريال مدريد كل من:
حراسة المرمى: تيبو كورتوا.
خط الدفاع: فالفيردي، أنطونيو روديجير، راوؤل أسينسيو، ديفيد ألابا.
خط الوسط: كامافينجا، لوكا مودريتش، جود بيلينجهام.
خط الهجوم: كيليان مبابي، فينيسيوس جونيور، رودريجو.