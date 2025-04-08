مدير تطوير الاستثمارات بوزارة الاستثمار لـ”الوئام”: فرص استثمارية كبرى تنتظر المستثمرين في الأكاديميات والمرافق الرياضية

شهد العتيبي – ريم بن سيار – ودانه العتيبي

انطلقت أعمال منتدى الاستثمار الرياضي وسط حضور واسع من المستثمرين المحليين والدوليين، لمناقشة سبل تطوير القطاع الرياضي في المملكة. ويعد المنتدى منصة استراتيجية تهدف إلى جذب الاستثمارات وتعزيز الشراكات، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 وتحويل الرياضة إلى محرك اقتصادي فاعل.

وأكد باسم خليل، مدير تطوير الاستثمارات في وزارة الاستثمار، في تصريحات خاصة لـ “الوئام”، أن المملكة العربية السعودية تمضي بخطى متسارعة نحو ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي وعالمي في مجال الاستثمار الرياضي، عبر تقديم مجموعة واسعة من الفرص الواعدة خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأوضح أن من أبرز الفرص المطروحة هي الأكاديميات الرياضية، إضافة إلى المرافق التدريبية والمعسكرات، وكل ما يخص مشاريع البنية التحتية التي تمثل بيئة سلسة للمستثمرين من الفئات المتوسطة والكبيرة للمشاركة فيها. كما أشار إلى الطلب المتزايد على الاستثمارات المرتبطة بالرياضة المجتمعية، مؤكدًا أهمية تعزيز مشاركة الأفراد في الأنشطة الرياضية اليومية، بما لا يقل عن 150 دقيقة أسبوعيًا، مُضيفا: “لدينا كذلك فرص كبيرة في مجالات التقنية الرياضية، السياحة الرياضية، والطب الرياضي”.

وعن أثر نجاح المنتدى على تعزيز مكانة المملكة، قال خليل: “المملكة اليوم لا تحتاج إلى دليل إضافي لتؤكد موقعها على خارطة العالم في الاستثمار الرياضي، سواء تحدثنا عن الفعاليات العالمية، أو استثماراتنا داخل وخارج المملكة في القطاع الرياضي، أو عن استقطاب اللاعبين وتطوير الدوري وخصخصة الأندية، الجميع يعلم أن السعودية اليوم في مقدمة المشهد”.

وأشار باسم خليل، إلى أن المنتدى، الذي يُنظم لأول مرة بهذا الحجم والاهتمام، يمثل رسالة واضحة للعالم: “تعالوا وانضموا إلينا، وكونوا جزءًا من هذه الرحلة”.

وأضاف: “نحن في وزارة الاستثمار، بالتعاون مع وزارة الرياضة وشركائنا في القطاع الرياضي، نرحب بكل من يرغب بأن يكون شريكًا في هذه النقلة النوعية، والمملكة اليوم لا تكتفي بقيادة المشهد، بل تسعى لتوسيعه واستثماره بأقصى ما يمكن”.