أمانة الرياض تنجز أعمال البنية التحتية لـ24 مخططًا خلال عام 2024

أنجزت أمانة منطقة الرياض أعمال البنية التحتية في 24 مخططاً خاصاً بالمدينة خلال عام 2024م، بمساحة إجمالية تجاوزت 11 مليون متر مربع.

وشملت الأعمال تنفيذ أكثر من 215 ألف متر طولي من الشوارع، وسفلتة مساحات تجاوزت 3.1 مليون متر مربع، إلى جانب تنفيذ أرصفة بمساحة 355 ألف متر مربع.

وزُوِّدت المخططات بـ707 لوحات إرشادية لتعزيز السلامة، و6,655 عمود إنارة لتحسين الرؤية الليلية، كما جرى غرس أكثر من 162 ألف شجرة وشجيرة، وإنشاء شبكات سيول بطول 103 آلاف متر طولي.

وتأتي هذه الأعمال ضمن جهود أمانة الرياض في تطوير البنية التحتية ورفع مستوى الجاهزية العمرانية للمخططات السكنية، بما يُسهم في تهيئة بيئة حضرية مستدامة تتكامل فيها عناصر السلامة والجمال والراحة للسكان.

كما تعكس هذه المشروعات التزام “الأمانة” بتنفيذ مستهدفات برنامج جودة الحياة أحد برامج رؤية السعودية 2030، وتعزيز كفاءة المشهد الحضري، وتحسين الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين والمقيمين، من خلال رفع كفاءة الطرق، وتوسعة المساحات الخضراء، ودعم البنية التحتية لشبكات تصريف السيول.

وتواصل “الأمانة” تنفيذ خططها لتوسيع نطاق مشاريع البنية التحتية في مختلف أنحاء المدينة، بما يعزز من جاهزية الأحياء الجديدة، ويواكب النمو العمراني والحضري المتسارع الذي تشهده العاصمة.