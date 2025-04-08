إنتر ميامي يهدد انتقال دي بروين إلى دوري روشن

كشفت بعض التقارير الصحفية عن وجود عرضا قويا من جانب نادي إنتر ميامي الأمريكي للحصول على خدمات البلجيكي كيفين دي بروين لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي.
وأكدت التقارير أن إنتر ميامي يواجه منافسة قوية من جانب بعض الأندية السعودية لضم اللاعب في الفترة المقبلة.
وأشارت التقارير إلى أن دي بروين قريبا من الرحيل عن المان سيتي في الموسم المقبل وبشكل كبير لن يستمر مع الفريق.
ويرغب المان سيتي في تدعيم صفوفه بصفقات جديدة في الموسم المقبل والإحلال والتجديد على مستوى الفريق بعد النتائج المتذبذبة في الموسم الجاري.
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