رئيسة وزراء إيطاليا تزور ترمب لبحث التعريفات الجمركية

أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني اليوم الثلاثاء تقارير تفيد بأنها تعتزم زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في البيت الأبيض يوم 17 أبريل الجاري لمناقشة صراع التعريفات الجمركية بين الولايات المتحدة وأوروبا.

وسرت تكهنات في وسائل الإعلام الإيطالية بشأن اجتماع من هذا النوع قبل عيد الفصح، الذي يوافق هذا العام يوم الأحد 20 أبريل، ولم يؤكد مكتب ميلوني هذا التاريخ.

وأفادت صحيفة “لا ريببليكا” اليومية الإيطالية بإن ميلوني ستصل إلى واشنطن يوم الأربعاء 16 أبريل وستلتقي مع ترمب في اليوم التالي.

وكانت ميلوني، التي تتوافق سياساتها اليمينية مع سياسات ترمب في العديد من الجوانب، واحدة من القادة الأوروبيين القلائل الذين تمت دعوتهم لحفل تنصيب ترمب في يناير.

كما زارت ترمب في وقت سابق في مقر إقامته في فلوريدا. وينظر إليها هي ورئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان باعتبارهما من بين الزعماء الأوروبيين المفضلين لدى ترمب.

ومن المتوقع أن يصل نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إلى روما في 18 أبريل.

وبينما انتقدت ميلوني الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب على صادرات الاتحاد الأوروبي لبلاده، فقد سعت للحفاظ على علاقات جيدة مع الرئيس الأمريكي.