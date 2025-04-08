مدير شراكات فريق السعودية لـ”الوئام”: منتدى الاستثمار الرياضي فرصة استثنائية للمستثمرين

منار الشاعر – الوئام

انطلقت في الرياض أعمال منتدى الاستثمار الرياضي (SIF) تحت شعار “استثمار رياضي طموح”، بمشاركة واسعة من قادة وصنّاع القرار في القطاع الرياضي على المستويين الإقليمي والدولي.

وفي هذا الإطار، أكد تركي المصيبيح، مدير شراكات فريق السعودية، في تصريحات خاصة لـ”الوئام”، أن اللجنة الأولمبية العربية السعودية واللجنة البارالمبية حرصتا على المشاركة في منتدى الاستثمار الرياضي، بهدف البحث عن مستثمرين وشركاء نجاح خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف المصيبيح أن “Team Saudi” هو الفريق الذي يمثل المملكة في الدورات الرياضية، موضحًا أن البعض قد يُطلق عليها مسمى “بطولات”، إلا أن البطولات عادة ما تقتصر على لعبة واحدة، بينما دورات الألعاب تشمل أكثر من لعبة، وبالتالي يتم تمثيل المملكة من خلال “فريق السعودية”.

وأشار إلى أن فريق السعودية يمتلك تطبيقاً إلكترونياً يحمل اسم “فريق السعودية” أو “Team Saudi”، داعيًا كافة فئات المجتمع إلى الانضمام للتطبيق والاستفادة من محتواه وخدماته.

وأوضح المصيبيح أن منتدى الاستثمار الرياضي يُعد فرصة كبيرة للراغبين في تأسيس شراكات في القطاع الرياضي، خاصة وأنه يجمع أبرز الجهات الفاعلة في هذا القطاع في الفترة الحالية، مثل وزارة الرياضة، واللجنة الأولمبية، ونادي العلا، بالإضافة إلى مشاركة عدد من البنوك، وبعض الوزارات والهيئات الأخرى.

وأكد أن المنتدى يشكل مساحة مثالية للتعارف بين الجهات المختلفة واغتنام الفرص الاستثمارية المتاحة لدى كل قطاع، مشيرًا إلى وجود أكثر من 50 ورشة عمل، وأكثر من 120 متحدثاً ضمن الفعاليات.

واختتم حديثه لـ”الوئام” بقوله: “المنتدى يمثل فرصة استثنائية لتعلم أسس الاستثمار في القطاع الرياضي، وأتمنى أن يُقام بشكل سنوي ليستمر في دعم هذا المسار الحيوي”.