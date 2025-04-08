كوريا الشمالية: وضعنا كدولة نووية لا يمكن التراجع عنه أبدًا

قالت وسائل إعلام رسمية يوم الأربعاء، نقلال عن شقيقة الزعيم الأعلى لكوريا الشمالية، إن وضع كوريا الشمالية كدولة تمتلك أسلحة نووية لا يمكن التراجع عنه أبدا مهما طالبت الولايات المتحدة وحلفاؤها الآسيويون بذلك.

ومن المرجح أن تكون هذه التعليقات، التي قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية إنها صدرت يوم الثلاثاء، ردا على بيان مشترك لوزراء خارجية كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة على هامش اجتماع لحلف شمال الأطلسي الأسبوع الماضي، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

وأكد وزراء الخارجية الثلاثة “الالتزام بنزع السلاح النووي الكامل” من كوريا الشمالية، بحسب البيان المشترك.

وقالت كيم يو جونج شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، إن موقف الدولة النووية الشمالية، إلى جانب “رادعها النووي القوي للغاية” هو نتيجة لتهديد معاد خارجي و”لا يتغير مهما أنكر أي شخص ذلك بشدة”.

وأضافت: “لا نكترث لإنكار أحد أو اعترافه، ولن نغير خيارنا أبدًا. هذا خيارنا الثابت الذي لا يمكن التراجع عنه بأي قوة بدنية أو حيلة ماكرة”.