إنتر ميلان يخطف انتصارا مثيرا أمام بايرن ميونخ

تغلب فريق إنتر ميلان على بايرن ميونخ بهدفين لهدف اليوم الثلاثاء في ذهاب دور الـ8 لبطولة دوري أبطال أوروبا في مواجهة كانت قوية.

وسجل مارتينيز الهدف الأول لإنتر في الدقيقة 38، وتعادل مولر للبايرن في الدقيقة 85، قبل أن يضيف فيراتسي الهدف الثاني لإنتر في الدقيقة 88.

واقترب إنتر بشدة من التأهل للدور التالي من منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا قبل لقاء الإياب بين الفريقين.

وضم تشكيل بايرن ميونخ:

حراسة المرمى: أوربيج- الدفاع: مي جاي، إريك داير، جويريرو، كيميتش- الوسط: جوريتزكا، لايمر، ستانيسيتش- الهجوم: هاري كين، ليروي ساني، أوليس.

وتشكيل إنتر:

حراسة المرمى: سومر- الدفاع: بافارد، أتشيربي، باستوني، دارميان- الهجوم: باريلا، كالهاناوغلو، مخيتاريان- الهجوم: كارلوس، تورام، لاوتارو