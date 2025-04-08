الكشف عن تفاصيل عرض سالم الدوسري للتجديد

كشفت بعض التقارير عن تفاصيل عرض نادي الهلال لتجديد التعاقد مع سالم الدوسري لاعب الفريق خلال الفترة المقبلة.

ويرغب مسئولو الهلال في الإبقاء على الدوسري واستمراره لأطول فترة، في الوقت الذي يمتلك فيه اللاعب عروضا أخرى وهو ما يفتح الباب حول إمكانية رحيله.

وبحسب برنامج “دورينا غير” فإن عرض الهلال لتجديد التعاقد مع الدوسري يصل إلى 23 مليون ريال في الموسم الواحد لكن لم يتم توقيع العقود بشكل رسمي بين الطرفين.

ويستعد الهلال للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية بالنسخة المقبلة وهو ما يتطلب الحفاظ على كل العناصر الأساسية بين صفوف الفريق وغلق الباب بشكل نهائي على التفريط في أيًا من العناصر الأساسية.