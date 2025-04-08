نجم النصر مهدد بالغياب عن مباراة الرياض

تُحاط الشكوك حول مشاركة أحد لاعبي فريق النصر قبل لقاء الرياض المقرر له الجمعة ضمن منافسات الجولة الـ27 لبطولة دوري روشن.

وبحسب بعض التقارير الصحفية فإن الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش لاعب النصر لم يشارك في مران اليوم بسبب الإصابة التي يعاني منها اللاعب.

ومن المنتظر أن يصدر النصر بيانًا في الساعات المقبلة لتوضيح الموقف بشكل كامل فيما يتعلق بطبيعة إصابة اللاعب وموقفه من من المشاركة في مواجهة الرياض.

ويدخل النصر لقاء الرياض بهدف الانتصار ومواصلة العروض الإيجابية بعد الفوز على الهلال بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في الجولة الماضية من منافسات دوري روشن.