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    سر اعتذار علي البليهي لجماهير الهلال

    رياضة
    علي البليهي
    علي البليهي

    وجه علي البليهي لاعب فريق الهلال العديد من الرسائل لجماهير الزعيم وسط هزة النتائج للفريق خلال الفترة الماضية والانتقادات للاعبين والجهاز الفني.

    وقال البليهي في تصريحات إعلامية :”شخص واحد فقط أسمع له ووقف معي مرة هو حسين الصادق..إصابتي ضد باختاكور كانت خيرة لي وخلتني أجلس مع نفسي”.

    وتابع :”عندي أمور أخرى خارج الملعب صايره لي وتمكنت مني مرة، الانخفاض الكبير بالمستوى جاني أنا شخصيًا وما أعرف إذا أعديت زملائي”.

    وواصل :”نعتذر لجماهيرنا على الفترة اللي راحت كلها رغم اننا ما قصرنا، حققنا بطولتين اسيا واليوم الثاني جمهورنا يطالبنا بالمزيد وهالشي ما يصير الا بالهلال”.

    وأضاف :”مالكوم وسافيتش صار لهم موقف ورجعوا لغرفة الملابس زعلانين وأنا أعرف جمهورنا كويس حتى وانت فايز وما قدمت ما يرحمونك”.

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